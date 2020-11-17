Жители Максимовки под Уфой обнаружили новый фургон с опасными медотходами

Жители Максимовки под Уфой обнаружили новый фургон с опасными медотходами

Вчера, 13:55ОбществоКарина МамаеваPhoto: Facebook
Жители микрорайона Максимовка накануне ночью обнаружили новый фургон, перевозящий на склад опасные медицинские отходы. Об этом сообщил депутат Госсобрания-Курултая республики Рустам Хафизов.

После освещения в СМИ истории со складом, куда свозят медицинские отходы, которые должны уничтожаться за сутки, жители микрорайона Максимовка стали обращать внимание на происходящее. Так, один из местных жителей, прогуливаясь с собакой поздним вечером, увидел знакомый по новостям грузовик.

— Пошел за машиной, вижу, заезжает на территорию автосервиса. Передо мной ворота закрыл охранник, на территорию не пускает. Минут 20 подождал, машина выехала. Я говорю: «Медицинские отходы везешь?». А он говорит, мол, нет, мусор. Я попросил показать, он будку открыл, а там медицинские отходы, шприцы, бинты, — рассказывает местный житель.

По словам местного жители, на территорию этих складов уже на протяжении года машины заезжают только ночью. При этом неизвестно, какая именно деятельность там проводится.

Напомним, ранее общественники и депутаты Госсобрания-Курултая обнаружили помещения в микрорайоне Максимовка, в котором складируются черные мешки, наполненные шприцами, пробирками и другими опасными отходами. В Минздраве Башкирии сообщили, что вывозом отходов занимаются подрядные организации, с которыми был заключен договор на основании конкурсных процедур. Тем не менее, из-за общественного резонанса, вызванного СМИ, природоохранная прокуратура проведет проверку.

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