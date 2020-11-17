Жители Максимовки под Уфой обнаружили новый фургон с опасными медотходами

— Пошел за машиной, вижу, заезжает на территорию автосервиса. Передо мной ворота закрыл охранник, на территорию не пускает. Минут 20 подождал, машина выехала. Я говорю: «Медицинские отходы везешь?». А он говорит, мол, нет, мусор. Я попросил показать, он будку открыл, а там медицинские отходы, шприцы, бинты, — рассказывает местный житель.