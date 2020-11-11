В Башкирии прокуратура проверит склад со шприцами и пробирками с кровью

— В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению санитарно-эпидемиологических требований при обращении с медицинскими отходами, как организацией, осуществляющей их сбор и транспортировку, так и медицинскими учреждениями, передавшими их на утилизацию, сообщили в ведомстве.