В Башкирии прокуратура проверит склад со шприцами и пробирками с кровью

Природоохранная прокуратура Башкирии проведет проверку по факту обнаружения склада с опасными медицинскими отходами. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее общественники и депутаты Госсобрания-Курултая обнаружили помещения, в котором складируются черные мешки, наполненные шприцами, пробирками и другими опасными отходами. По словам общественников, по нормам они должны быть утилизированы за 24 часа, а не храниться в помещениях. В Минздраве Башкирии сообщили, что вывозом отходов занимаются подрядные организации, с которыми был заключен договор на основании конкурсных процедур. — Вывоз отходов подрядной организацией осуществляется по графику (согласно договору или приложения к нему), либо при потребности заказчика (данная норма учитывается при заключении договора), пояснили в ведомстве. Тем не менее, из-за общественного резонанса, вызванного СМИ, природоохранная прокуратура проведет проверку. — В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению санитарно-эпидемиологических требований при обращении с медицинскими отходами, как организацией, осуществляющей их сбор и транспортировку, так и медицинскими учреждениями, передавшими их на утилизацию, сообщили в ведомстве.

