В бизнес-школе СКОЛКОВО глава Камчатки Солодов объявил конкурс на пост министра

В московской школе управления СКОЛКОВО 17 ноября прошла онлайн-конференция в рамках проекта «Антихрупкость-2020». На ней губернатор Камчатского края Владимир Солодов объявил о конкурсе на должность министра инвестиций, промышленности и предпринимательства края.

По его словам, стать госслужащим на Камчатке можно через кадровый отбор. Так, конкурс на министерскую должность стартует уже в ближайшее время, пишет kamchatinfo.com. Руководство края также стремится привлечь к решению общественных проблем и самих жителей. Чтобы очистить города от бесхозных шин, жителям предлагается сдавать их в государственные спецприемники за 100 рублей. В итоге удалось собрать более 228 тонн покрышек, таким образом решив проблему захламления городского пространства. На Камчатке также стремятся построить устойчивую экономическую систему, не базирующуюся на исчерпаемых ресурсах. Для этого инвестируются туризм, логистика, торговля и рыболовная сфера. Однако, по мнению Солодова, помимо инвестиций в туризме нужно применять и новые подходы. «Сейчас Камчатка — это экстремальный туризм, а хотелось бы стать местом, где люди меняют свое сознание и учатся думать экологично», — сказал Солодов. Говоря об экологии, Солодов отметил инцидент «с красным заливом», когда в прибрежной зоне Тихого океана массово погибло много местной флоры и фауны. По его словам, люди часто отказываются видеть, что экосистема испытывает вред от общего человеческого участия, которое может запустить цепочку биологических связей, и предпочитают винить только конкретные организации. Поэтому в таких ситуациях нужно найти первопричину, чтобы в дальнейшем не допустить повторения, считает губернатор. Развитие торговли тоже планируется начать с азов — предпринимательство как предмет введут сначала в колледжах, а затем и в школах. Не обойдут вниманием инфраструктуру и строительство общественных пространств. В частности, в Петропавловске-Камчатском планируется построить смотровую площадку. Планы по развитию логистики уже начинают реализовываться. Так, при содействии крупного инвестора начаты работы по реконструкции местного аэропорта. Также команда губернатора готовит проект развития городской среды в рамках учебы по программе Master of Public Administration в бизнес-школе «Сколково». Стоит отметить, что сам Владимир Солодов, мэр Петропавловск-Камчатского Константин Брызгин и советник губернатора по вопросам туризма и экологии Екатерина Емец, которые также приняли участие в видеоконференции, — выпускники СКОЛКОВО. Источник отмечает, что проект «Антихрупкость-2020» уже заявил о себе как о площадке, на которой широкая аудитория может познакомиться с эффективными управленческими кейсами в дистанционном формате.

