В бизнес-школе СКОЛКОВО глава Камчатки Солодов объявил конкурс на пост министра

Говоря об экологии, Солодов отметил инцидент «с красным заливом», когда в прибрежной зоне Тихого океана массово погибло много местной флоры и фауны. По его словам, люди часто отказываются видеть, что экосистема испытывает вред от общего человеческого участия, которое может запустить цепочку биологических связей, и предпочитают винить только конкретные организации. Поэтому в таких ситуациях нужно найти первопричину, чтобы в дальнейшем не допустить повторения, считает губернатор.