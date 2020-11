ГКУ «Хозяйственное управление» разместило госзакупку на ремонт туалетов в Доме правительства в Уфе. Ремонтные работы оценили в три миллиона рублей.

Согласно документации аукциона, отделочные работы обойдутся в 1,7 миллиона рублей, электромонтажные — в 356,7 тысячи рублей и сантехнические — в 863,7 миллиона рублей. Подрядчик установит 12 унитазов, 15 смесителей, девять подвесных умывальников и шесть писсуаров с встроенным сенсором и электронным управлением, а также туалетную гарнитуру, диспенсеры для жидкого мыла и светодиодные светильники. Заявки на участие в аукционе принимаются до 25 ноября.

