Страх перед ковидом воздействует на работоспособность

Страх перед ковидом воздействует на работоспособность

Вчера, 17:31ОбществоPhoto: pixabay.com
Пандемия ковида влечет за собой психофизические проблемы со здоровьем. Так, на фоне сложной эпидобстановки травмируется психика россиян, вынужденных жить в условиях постоянной опасности заразиться или потерять работу.

Эксперты НИИ поделились информацией о том, какие состояния испытывают жители России во время пандемии и чем они грозят в дальнейшем.

NEWS.ru пишет, что согласно имеющейся информации, начавшаяся в этом году пандемия коронавируса за беспрецедентно быстрое время повлияла на качественную составляющую жизни миллионов людей. Болезнь влияет на россиян настолько травматично, что становится в один ряд с катастрофами и войной.

Со слов экспертов, пандемия может провоцировать стресс и постстрессовые состояния.

Отмечается, что по словам клинического психолога Валентина Денисова-Мельникова, для увеличения работоспособности во время пандемии лучше работать в дистанционном режиме, с экономией времени и сил. Однако в результате все зависит от самого человека, его внутреннего устройства.

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