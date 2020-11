Страх перед ковидом воздействует на работоспособность

Пандемия ковида влечет за собой психофизические проблемы со здоровьем. Так, на фоне сложной эпидобстановки травмируется психика россиян, вынужденных жить в условиях постоянной опасности заразиться или потерять работу.

Эксперты НИИ поделились информацией о том, какие состояния испытывают жители России во время пандемии и чем они грозят в дальнейшем. NEWS.ru пишет, что согласно имеющейся информации, начавшаяся в этом году пандемия коронавируса за беспрецедентно быстрое время повлияла на качественную составляющую жизни миллионов людей. Болезнь влияет на россиян настолько травматично, что становится в один ряд с катастрофами и войной. Со слов экспертов, пандемия может провоцировать стресс и постстрессовые состояния. Отмечается, что по словам клинического психолога Валентина Денисова-Мельникова, для увеличения работоспособности во время пандемии лучше работать в дистанционном режиме, с экономией времени и сил. Однако в результате все зависит от самого человека, его внутреннего устройства.

