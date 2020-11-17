Страх перед ковидом воздействует на работоспособность

Эксперты НИИ поделились информацией о том, какие состояния испытывают жители России во время пандемии и чем они грозят в дальнейшем.
NEWS.ru пишет, что согласно имеющейся информации, начавшаяся в этом году пандемия коронавируса за беспрецедентно быстрое время повлияла на качественную составляющую жизни миллионов людей. Болезнь влияет на россиян настолько травматично, что становится в один ряд с катастрофами и войной.
Со слов экспертов, пандемия может провоцировать стресс и постстрессовые состояния.
Отмечается, что по словам клинического психолога Валентина Денисова-Мельникова, для увеличения работоспособности во время пандемии лучше работать в дистанционном режиме, с экономией времени и сил. Однако в результате все зависит от самого человека, его внутреннего устройства.