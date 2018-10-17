В Госдуме предложили медовуху взамен пива после дегустации башкирских гостинцев

Депутат Василий Власов, представляющий в Госдуме ЛДПР, предложил министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову рассмотреть возможность продажи медовухи вместо пива.

Одним из главных аргументов в пользу своего предложения Василий Власов назвал тот факт, что доходы от продажи медовухи по максимуму будут оставаться в экономике РФ, ведь данный продукт является исконно российским.

- А принимая во внимание невысокое содержание этилового спирта, употребление данного напитка в умеренном количестве не несёт существенного вреда здоровью, - процитировало обращение Власова к Мантурову агентство РИА «Новости».

По мнению депутата, таким образом попутно удастся решить еще и проблему пьяных скандалов на спортивных стадионах.

Впрочем, попутно Власов отметил, что подобные решения необходимо принимать «очень аккуратно», чтобы не перечеркнуть проделанную работу по пропаганде здорового образа жизни и спорта.

Общественник и предприниматель из Башкирии Азамат Галин, который неделю назад на выставке «Золотая осень» в Москве угостил лидера ЛДПР Владимира Жириновского медовухой собственного производства, не без оснований считает, что именно это угощение подтолкнуло представителей ЛДПР к столь неожиданному предложению.

- А вот и первая реакция ЛДПР, - отметил Азамат Галин в соцсетях.