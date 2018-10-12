Жириновский выпил медовуху за прежнего и нового руководителей Башкирии

Сегодня, 12 октября, в Москве на всероссийской аграрной выставке «Золотая осень-2018» побывал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Эпатажный политик подошел к экспозиции делегации из Башкирии и с удовольствием согласился отведать медовухи.

При этом он жизнерадостно поднял тост за процветание республики и сообщил, что и прежний, и новый руководители ему вполне нравятся.

Медовуха Жириновскому вполне понравилась, о чем он сообщил всем возгласом: «Великолепно!».

Видео опубликовал в соцсетях общественник Азамат Галин, который принимает участие в выставке «Золотая осень-2018», как сельхозтоваропроизводитель.