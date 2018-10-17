В Башкирии прошел митинг против нового главы Зианчуринского района
Напомним, накануне состоялись выборы нового главы района. По результатам голосов им стал 32-летний Дамин Юланов.
Примечательно, что Юланов сменил на посту Альфариса Байчурина, который руководил администрацией района на протяжении 16 лет. Теперь Байчурин сосредоточится на работе депутатом Курултая РБ в аграрном комитете. Отметим, что в конце сентября и.о. главы администрации района был Самат Ярмухаметов, который проработал на этом посту около двух недель.
Как стало известно Медиакорсети, вчерашний митинг был согласован на территории у исянгуловского универмага. Однако протестующие, которых собралось около 30 человек, направились в сторону местной администрации. Тогда полиция начала задерживать участников митинга.
- Это была обычная провокация. Против нового главы и все. Зачем, почему, что предлагаете вместо этого — всего этого озвучено не было. Некоторые собравшиеся были не из Зианчуринского района, приезжие. О том, что люди собрались перед администрацией и то, что произошло ЧП, депутаты и присутствующие лица узнали только после окончания процедуры голосования. Полиция действовала корректно. Даже чрезмерно мягко, учитывая, что организатор митинга нарушил условия его проведения и собрал народ около здания администрации района. Добавлю, что Юланов в том числе из-за поддержки и запроса населения на обновление решился выставить свою кандидатуру, - рассказал Медиакорсети депутат районного совета «Справедливой России» Наиль Байрамгулов. Известно, что есть задержанный. Как стало известно Медиакорсети, его зовут Айнур Хусаинов, он уроженец Зианчуринского района республики.
По словам одного из лидеров сообщества «Башкорт» Фаиля Алчинова, протестующих не устроила именно кандидатура самого Дамина Юланова, которого они называют "ставленником Байчурина".
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