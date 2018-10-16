В Башкирии спустя 16 лет сменился глава Зианчуринского района

На этом посту Юланов сменил Альфариса Байчурина, который руководил администрацией района с 2002 года. Теперь Байчурин сосредоточится на работе депутатом Курултая РБ в аграрном комитете. Отметим, что в конце сентября и.о. главы администрации района был Самат Ярмухаметов, который проработал на этом посту около двух недель.

Как стало известно Медиакорсети, контракт с Юлановым подписан на 2 года. Известно, что на выборах присутствовали 19 депутатов, 16 из них проголосовали за кандидатуру Юланова.

- С назначением нового главы все жители района ожидают улучшения социально-экономических показателей, ему предоставлен большой кредит доверия. Одна из основных целей нового главы - борьба за возвращение молодёжи в село, создание молодежного кадрового резерва с тем, чтобы со студенческой скамьи настраивать выходцев с района на возвращение в район, - прокомментировал Медиакорсети депутат районного совета "Справедливой России" Наиль Байрамгулов.

Справка

Дамин Юланов родился в 1986 году, в 2006 году окончил Башкирский государственный аграрный университет. Депутат «Единой России». Является директором крупнейшего сельхозпредприятия района ООО «Маяк».