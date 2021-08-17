В Башкирии осудят четверых местных жителей, организовавших нарколабораторию

По версии органов следствия, в первой половине 2020 года четверо мужчин оборудовали нарколабораторию в садовом домике в Нефтекамске. Они закупили большое количество прекурсоров и изготавливали наркотические вещества под названием «Мифедрон», а затем раскладывали их в потайных местах.
Производством и продажей наркотиков они занимались пару месяцев, пока полиция не разоблачила их. В их доме были найдены запрещённые вещества массой более 123 килограммов, а также прекурсоры наркотических средств массой более 887 килограммов, которые были изъяты.
Вся наркогруппировка арестована, свою вину мужчины признали.
Напомним, накануне в Уфе осудили 30-летнюю женщину. Она сняла дом и организовала там нарколабораторию. За период с июня 2019 по март 2020 года она изготовила более семи килограммов запрещённых веществ. Уфимка получила срок 6 лет и 6 месяцев в исправительной колонии общего режима.
Также вчера, 16 августа, стало известно о задержании артиста балета ансамбля имени Файзи Гаскарова. Его поймали с поличным в Уфимском районе в загородном доме, где он хранил наркотики. Также его обвиняют в покушении на продажу наркотиков. Против артиста возбуждено уголовное дело.