Артист балета ансамбля имени Файзи Гаскарова задержан с наркотиками в Башкирии

Артист балета ансамбля имени Файзи Гаскарова задержан с наркотиками в Башкирии
Артист балета ансамбля имени Файзи Гаскарова задержан с наркотиками в Башкирии
Вчера, 13:05ПроисшествияАлександра КонстантиноваФото: 1MediaInvest
В Уфимском районе задержали 37-летнего заслуженного артиста Башкирии, артиста балета ансамбля народного танца имени Файзи Гаскарова.

Как сообщает портал «Пруфы.рф», мужчину задержали 12 августа в доме в селе Начапкино. У него нашли синтетические наркотики, прекурсоры к нему и несколько банковских карт. Все это было изъято.

В отношении артиста возбудили уголовное дело. Его подозревают в хранении и покушении на сбыт запрещенных веществ. Начато расследование.

Напомним, ранее в Уфе осудили 30-летнюю женщину, изготавливавшую наркотики. Она арендовала дом в столице Башкирии, где почти год производила запрещенные вещества. За этот период она создала более 7 килограммов синтетических наркотиков. Суд приговорил женщину к 6 годам и 6 месяцам исправительной колонии общего режима.

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