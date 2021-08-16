Артист балета ансамбля имени Файзи Гаскарова задержан с наркотиками в Башкирии

Как сообщает портал «Пруфы.рф», мужчину задержали 12 августа в доме в селе Начапкино. У него нашли синтетические наркотики, прекурсоры к нему и несколько банковских карт. Все это было изъято.
В отношении артиста возбудили уголовное дело. Его подозревают в хранении и покушении на сбыт запрещенных веществ. Начато расследование.
Напомним, ранее в Уфе осудили 30-летнюю женщину, изготавливавшую наркотики. Она арендовала дом в столице Башкирии, где почти год производила запрещенные вещества. За этот период она создала более 7 килограммов синтетических наркотиков. Суд приговорил женщину к 6 годам и 6 месяцам исправительной колонии общего режима.