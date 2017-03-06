В Башкирии отказались от идеи создания министерства семьи

Вопросами семьи в Башкирии займется министерство труда и социальной защиты населения. Об этом заявил глава региона Рустэм Хамитов.

- Мы сегодня точно определились, что министерство труда и социальной защиты населения будет заниматься вопросами семьи, - заявил глава региона в ходе рабочей встречи с министром труда и соцзащиты России Любовью Ельцовой. - Мы уже нашли понимание, как и когда это делать, какие дополнительные функции появятся у нашего министерства.

Напомним, в июле глава региона заявлял о необходимости создания в регионе министерства семьи. Он объяснил это наличием крупных проблем в этой сфере, прежде всего, ухудшением демографической ситуации. Тогда инициативы главы поддержала детский омбудсмен РФ Анна Кузнецова.

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