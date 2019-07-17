МИД: катастрофу MH17 используют для политической игры

Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что практически сразу же после крушения «Боинга» в 2014 году посыпались обвинения в причастности к этому России, сообщает RT.

Несмотря на то, что Москва старалась содействовать расследованию, международная комиссия выбирала только те версии, которые говорили о том, что лайнер был сбит российской ракетой.