Фото: flickr.com
МИД: катастрофу MH17 используют для политической игры
17 июля, 19:56Общество
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В Министерстве иностранных дел России назвали катастрофу малайзийского авиалайнера «инструментом для политической игры».
Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что практически сразу же после крушения «Боинга» в 2014 году посыпались обвинения в причастности к этому России, сообщает RT.
Несмотря на то, что Москва старалась содействовать расследованию, международная комиссия выбирала только те версии, которые говорили о том, что лайнер был сбит российской ракетой.
Обвинения звучат и по сей день, однако реальных доказательств так и не предоставили, отметили в МИД.
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