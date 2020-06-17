Специалисты сумели предупредить развитие рака прямой кишки

Как сообщает газета “Известия”, специалисты выяснили, что кишечный эпителий, который препятствует попаданию микроорганизмов в мягкие ткани, может разрушаться из-за агрессивного действия белка Zeb2. Этот белок может разрушать эпителий, что провоцирует воспаления, а после может перерасти в онкологию.

По мнению исследователей, чтобы предотвратить развитие рака прямой кишки, необходимо вовремя удалить микробиоты из организма. Также уничтожить их можно при помощи манипулирования иммунной системой. Благодаря эксперименту, который провели на мышах, было установлено, что агрессивные белки могут быть уничтожены при помощи ряда антибиотиков.