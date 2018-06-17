В Уфе пройдет тендер на установку хоккейной коробки

На сайте госзакупок опубликовано уведомление о проведении электронного аукциона на приобретение и установку добротной хоккейной коробки во дворе между домами №№ 11, 11/1а, 11/1б, 11/1в по улице Авроры в Кировском районе Уфы.

В техзадании отмечено, что площадь будущей коробки должна быть 30 х 15 метров. Предполагается ее эксплуатация не только зимой, но и летом, поэтому предусмотрено наличие баскетбольных корзин, щитов и ворот для гандбола.

Стартовая цена лота - 1,58 млн рублей. Согласно условиям контракта, предполагается гарантийный срок эксплуатации коробки в течение трех лет. Смонтировать ее нужно до 30 сентября текущего года.