В Уфе чиновники и жилищники решили, кто в ответе за хоккейную коробку

У жильцов появился повод для беспокойства: дворовую хоккейную коробку по улице Зорге урезали и перестали благоустраивать.

Наступление полноценной зимы так и не смогли пока почувствовать юные жители квартала домов №№ 35,35/1,37,37/1 по улице Зорге в Уфе. Об этом сообщила в редакцию Медиакорсети жительница одного из домов Софья Стародумова, у которой двое детей, один сын занимается хоккеем.

По словам Софьи, подобная ситуация здесь сложилась впервые в этом году. Раньше коробку всегда заливали льдом, и дети с удовольствием резвились на ней. Но в 2017 году все изменилось – хоккейную коробку урезали и забросали мусором. Местные жители предполагают, что в отношении этой хоккейной коробки у кого-то есть свои планы, однако никто о них пока не сообщал.

- На освободившемся месте, которое отрезали от хоккейной коробки, теперь паркуются автомобили, никто ничего не объясняет, - поясняет Софья. – Наша управляющая компания – ЖЭУ-18 - направила нас по поводу хоккейной коробки в администрацию Октябрьского района Уфы, а оттуда нас завернули и сказали обращаться обратно в управляющую компанию. Путин пропагандирует развитие уличного спорта, а у нас – все наоборот.

Получить оперативный комментарий в воскресенье в обеих организациях не удалось. В понедельник, 18 декабря, информационно-аналитическое управление администрации Уфы предоставило подробный комментарий по данному вопросу.

Видео Видео: Софья Стародумова.

- Инициативная группа жителей, проживающих в вышеупомянутых домах по улице Зорге, обратилась в администрацию Октябрьского района столицы, с просьбой благоустроить хоккейную коробку, расположенную рядом с домами №№ 35,35/1,37,37/1 . Данной хоккейной коробке 17 лет, она уже в последнее время находится уже в ветхом состоянии. К тому же, часть коробки была расположена на тепловой магистрали, которая не позволяла получить качественный лед. С этой целью было решено укоротить коробку, не нарушая нормативы. Работы производились за счет внебюджетных средств, помогали предприятия района. В настоящее время на территорию завезен грунт, идет выравнивание поверхности. Затем будет завезен снег для создания снежной подушки для обеспечения качественного льда. Далее работники жилищного предприятия приступят к заливке катка, - говорится в официальном комментарии.