Мэрия Уфы попросила горожан не лизать и не нюхать опасные растения

Представители администрации Уфы сочли необходимым предупредить жителей города о том, что некоторые виды садовых растений могут оказаться смертельно опасны. При этом они в изобилии присутствуют на современных клумбах. Речь идет, к примеру, о лютиках, ландышах, дельфиниум, клематиса, которые обладают токсичными свойствами.

В связи с этим специалисты настоятельно порекомендовали горожанам не пробовать растения на вкус, чтобы избежать отравления. Для верности уточняются основные симптомы отравления: жжение во рту, тошнота, резь в глазах, боли в животе, падение давления и температуры тела, а также сердечный приступ, онемение конечностей и даже остановка дыхания.