Билайн улучшил связь в 80 деревнях и селах Башкирии

Только за 2021 год технические специалисты билайна модернизировали и расширили сеть в 80 малых населенных пунктах и более 200 тысяч жителей Башкирии смогли оценить новый уровень качества связи.
Для компании важно расширять свое покрытие не только в крупных городах региона, но и в небольших поселках, селах и деревнях, чтобы абоненты могли включаться в цифровую повестку вне зависимости от места их проживания. Сегодня жители малочисленных и отдаленных территорий Башкирии могут пользоваться онлайн-сервисами: заказывать товары на популярных маркетплейсах, смотреть видеоконтент в самом высоком разрешении без прерываний, учиться и работать дистанционно.
Между тем, только за прошлый год билайн построил и модернизировал базовые станции в 80 малонаселенных пунктах республики, среди которых — Алексеевка, Буздяк, Булгаково, Верхнеяркеево, Зеленая Поляна, Ижболдино, Инзер, Кандры, Киргиз-Мияки, Николо-Березовка, Петрофедоровск, Семено-Макарово, Старобалтачево, Толбазы, Удельно-Дуваней, Чуюнчи, Якты- Ялан и др. При этом, в некоторых из них общее количество жителей не достигает и 50 человек.
По общим подсчетам, благодаря проведенным работам оценить надежность голосовой связи, а также качество мобильного интернета сегодня могут приблизительно 200 тысяч сельских жителей.
Кроме того, специалисты улучшили работу мобильных сервисов вблизи поселка Кусимовского Рудника в Башкирии, на территории которого расположен знаменитый комплекс археологических памятников меднокаменного века — Банное. Этот памятник, датированный 400–100-м тыс. — 3-м тыс. до н. э., привлекает туристов и исследователей каменного века со всей России. Тем, кто оказался здесь впервые, стабильный интернет от билайна поможет моментально находить интересные факты из истории археологического памятника и подскажет оптимальный маршрут до объектов комплекса.
— Последние несколько лет в фокусе нашего внимания были, в том числе, малочисленные населенные пункты Башкирии. Мы активно работали над расширением географии покрытия сети, чтобы абоненты могли пользоваться цифровыми сервисами даже в отдалённой селах и деревнях. Например, сегодня житель, проживающий где-нибудь на окраине республики, владеющий фермерским хозяйством, может сэкономить свое время и удобно оформить субсидии через интернет, а не ездить в город только для этого. И в таких простых примерах заключается наша главная задача как клиенториентированного оператора — сделать связь доступной для абонентов, — комментирует директор Уфимского отделения билайн Максим Тюрихин.