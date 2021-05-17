Ярославская область будет выращивать более 300 тонн радужной форели в год

В настоящее время готовится проект рыбной фермы, на его создание уйдет примерно год. Еще 12 месяцев понадобится на строительство объекта, а первые продажи выращенной форели планируют начать с весны 2024 года. Инвестиции в рыбное предприятие составят свыше 275 млн рублей.