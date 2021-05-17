Ярославская область будет выращивать более 300 тонн радужной форели в год

Ярославская область будет выращивать более 300 тонн радужной форели в год
Ярославская область будет выращивать более 300 тонн радужной форели в год
Вчера, 22:59ОбществоФото: pixabay.com
В Рыбинском районе Ярославской области создадут предприятие по выращиванию радужной форели. Мощность производства составит 340 тонн в год.

Выращиванием рыбы будет заниматься агропромышленный холдинг «Агриволга». Планируется применение инновационных технологий, в частности замкнутого водоснабжения. Инновации позволят снабжать россиян форелью по низкой цене круглый год, пишет infox.ru.

В настоящее время готовится проект рыбной фермы, на его создание уйдет примерно год. Еще 12 месяцев понадобится на строительство объекта, а первые продажи выращенной форели планируют начать с весны 2024 года. Инвестиции в рыбное предприятие составят свыше 275 млн рублей.

На производстве планируют самостоятельное получение мальков и выращивание из них товарной рыбы. От оплодотворения икры до достижения форелью массой до полкилограмма нужно будет ожидать от 11 до 13 месяцев.

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