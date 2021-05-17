Меры приняты: после трагедии в Казани школы Башкирии ждут цензура и пропаганда

Татьяна - классный руководитель у семиклассников. – Мне 49 лет. Как вы думаете, кто кого научит безопасности в Интернете, я их или они меня? Про старшеклассников что уж говорить. Когда мы поучаем их в директивном тоне и рассказываем устаревшие давно кондовые ценности, они в лучшем случае нас игнорируют, чаще смеются. То, что бывает в худшем случае, показала нам трагедия в Казани. Детям нужно внимание и живое общение. Все-таки что бы мы не транслировали по методичкам, «ребенок учится тому, что видит у себя в домУ», слышали такую поговорку? – делится своим мнением Татьяна Н.