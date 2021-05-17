Меры приняты: после трагедии в Казани школы Башкирии ждут цензура и пропаганда

Пока общественность рассуждала о причинах и следствиях ужасной трагедии в казанской гимназии № 175, правительство Башкирии утвердило мероприятия, которые, по мнению чиновников, обеспечат «информационную безопасность детей». Распоряжение было опубликовано на портале правовой информации региона 14 мая спустя три дня после скулшутинга в казанской школе.
Основной мишенью и источником опасности признан интернет - речь в документе в основном идет о медиабезопасности. Внимание уделено и пропаганде «активного образа жизни и духовно-нравственного развития».
У педсостава школ значительно прибавится обязанностей. Так, администрации школ будут обязаны проводить родительские собрания и уроки по безопасности детей в Интернете. О том, как именно будут обеспечивать безопасность, в документе также сказано: работы прибавится также у МВД, Минобрнауки, Агентства печати РБ, Министерства семьи и труда и, конечно же, у Роскомнадзора, чьи попытки зачистить интернет из раза в раз терпят оглушительное фиаско. Разве что СМИ ведомство исправно мониторят и привлекают за мат, даже если его размещают комментаторы.
Шутинг в Казани, о котором нападающий писал в своем канале в Telegram, продемонстрировал, как работает, а точнее не работает «пакет Яровой». Но, видимо, это совсем другая история. Распоряжение, кстати, смотрит далеко вперед - предусмотренные документом меры приводить в жизнь будут до 2027 года. План по обеспечению безопасности детей на шесть лет успели сформировать за три дня.
Какие же меры будут принимать министерства и ведомства? Так, МВД будет пресекать распространения противоправного контента и мониторить социальные сети. Министерство культуры займется организацией и проведением концертов и спектаклей, пропагандирующих «активный образ жизни и духовно-нравственное развитие». На Министерство семьи и труда возложили проведение мероприятий, «направленных на пропаганду семейных ценностей и ответственного родительства». Минобрнауки займется размещением на своем сайте и сайте образовательных учреждений сведений о ресурсах для детей по обеспечению их информационной безопасности. Видимо, именно эти сайты, по мнению властей, чаще всего и посещают дети.
Роскомнадзор, как и всегда, будет блокировать противоправный контент. Ну, знаете: секс, наркотики, рок-н-ролл, а точнее, информацию, «причиняющую вред их здоровью», «несовместимую с задачами гражданского становления детей», «направленную на распространение антиобщественных тенденций». У РКН появится и новая обязанность – выявлять точки раздачи Wi-Fi без регистрации в сети и пресекать их использование детьми.
Больше всех, ожидаемо, достанется учителям и администрации школ. Они работают «на земле» и являются заключительным звеном, конечным исполнителем инициатив законотворцев. Своим мнением о текущей ситуации и о новом распоряжении с Mkset поделилась учитель русского языка и литературы в одной из уфимских школ Татьяна Н.
После того, как Mkset вкратце рассказал собеседнице о новом распоряжении, женщина страдальчески закатила глаза. – Я безусловно понимаю, как важно предотвращать такие жуткие трагедии, как в Казани, но власти не хотят понять одного очень важного, на мой взгляд, момента. Пока мы занимаемся бумажными делами, проводим плановые классные часы на тему, которую присылает Управление образования, мы теряем время, которое могли бы тратить на детей. Это не я одна говорю, нам и вправду из-за бесконечных бумажек и учить-то их почти некогда, – сетует учитель.
Татьяна - классный руководитель у семиклассников. – Мне 49 лет. Как вы думаете, кто кого научит безопасности в Интернете, я их или они меня? Про старшеклассников что уж говорить. Когда мы поучаем их в директивном тоне и рассказываем устаревшие давно кондовые ценности, они в лучшем случае нас игнорируют, чаще смеются. То, что бывает в худшем случае, показала нам трагедия в Казани. Детям нужно внимание и живое общение. Все-таки что бы мы не транслировали по методичкам, «ребенок учится тому, что видит у себя в домУ», слышали такую поговорку? – делится своим мнением Татьяна Н.
– А ведь школа - это второй дом ребенка, и то, как мы в этом доме с детьми обращаемся, на них сразу же отражается. Каким образом – сами судите. У нас, как и у родителей, нет на них времени. А распоряжение само комментировать я все же не буду, нелитературно получится, – печально заключила собеседница.
Политолог Арсен Шаяхметов комментировал трагедию и ее последствия в материале издания «Блокнот». Его слова очень созвучны с мнением учительницы Татьяны Н.
По словам Шаяхметова, в период подобных трагедий власти сразу начинают соревноваться в законодательных инициативах, накануне выборов особенно.
«Как правило подобные предложения носят запретительный характер, при этом запрещают что угодно без предварительной экспертизы причин случившегося. Мы помним, как теракт в Беслане внезапно обернулся отменой выборов губернаторов, а необходимостью соблюдения безопасности объясняются и вводимые ограничения и в интернете, и в части проведения публичных мероприятий», – подчеркнул он.
Шаяхметов полагает, что проблема, как правило, носит социальный характер и исходит от непонимания в семье, отсутствия социализации, отчужденности от общества, буллинга, а не от компьютерных игр, отсутствия металлических рамок или анонимности в интернете.
«Неслучайно на кадрах допроса «казанского стрелка» он сам начинает говорить о своих плохих отношениях с родителями. Из каждой школы аэропорт сделать невозможно и не нужно, а справки получал и оружие покупал преступник в офлайне, а не в сети», - напомнил Шаяхметов. – Основная причина данной проблемы кроется в отношениях в семье, и это наиболее сложный аспект, потому что решения у неё практически нет. В нашей стране не принято обращаться к психологам и психотерапевтам, разбирать семейные и личные ситуации. Вместо этого родители чаще отмахиваются от детей, а те, в свою очередь, замыкаются в себе и утрачивают контакт с членами семьи и обществом».
Арсен Шаяхметов полагает, что государство будет использовать этот повод для введения хаотичных ограничительных мер, но политолог считает, что проблему этим не решить.
– Вспоминаются слова профессора Преображенского из «Собачьего сердца»: «Ласка – единственный способ, который возможен в обращении с живым существом. Террором ничего поделать нельзя с животным, на какой бы ступени развития оно ни стояло».