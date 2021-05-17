«Нужны духовные ориентиры»: лидер КПРФ в Башкирии прокомментировал трагедию в Казани

«Нужны духовные ориентиры»: лидер КПРФ в Башкирии прокомментировал трагедию в Казани
«Нужны духовные ориентиры»: лидер КПРФ в Башкирии прокомментировал трагедию в Казани
Сегодня, 11:20ОбществоТатьяна МайороваФото: Mkset.ru
Первый секретарь Башкирского рескома КПРФ Юнир Кутлугужин считает, что одной из причин трагедии в Казани стала потеря духовных ценностей, которые почитались во времена Советского Союза.

Юнир Кутлугужин признался, что был до глубины души потрясен трагедией, происшедшей 11 мая в казанской гимназии №175. Как и сотни жителей Башкирии, он вместе с соратниками по партии побывал в представительстве Татарстана в Уфе и возложил цветы в память о погибших. Напомним, жертвами 19-летнего юнца, явившегося в казанскую гимназию с ружьем и взрывчаткой, стали двое учителей и семеро школьников, 22 человека получили различные ранения и травмы и были госпитализированы.

Юнир Кутлугужин признался, что, как отец и шестикратный дед, он много думал о происшедшем. Он полагает, что корни случившегося стоит искать не столько в настоящем, сколько в прошлом.

- Всё-таки мы после развала Советского Союза стали жить неправильно, потому что, переходя с социалистического пути развития на капиталистический, упустили много хорошего в воспитании подрастающего поколения. Таков печальный результат деятельности либерально-буржуазного государства, - считает Юнир Галимьянович.

Эти роковые перемены проявляются во многих сторонах современной жизни, включая правила приобретения оружия.

- Я, как бывший государственный инспектор по охране животного мира, прекрасно помню: чтобы получить разрешение на пользование гладкоствольноым ружьем и стать охотником, нужно было иметь поручительство двух охотников со стажем не менее пяти лет. Потом молодой охотник в течение пяти лет сам не должен иметь никаких замечаний и нарушений. И только после этого по ходатайству Ассоциации охотников, при контроле отдела полиции, уже оформлялось разрешение на ношение оружия с нарезным стволом, - рассказал Юнир Кутлугужин и предположил, что покупка оружия 19-летним парнем, напавшим на школу в Казани, является следствием коррупционных схем.

По его мнению, перевод школ на коммерческие рельсы также негативно отразился на воспитании молодежи.

- Сейчас учителей заставляют оформлять много отчетов, из-за этого у них закрываются глаза на воспитание детей… В моё время всё было иначе. Мы почти постоянно были на глазах у классного руководителя, который знал о жизни каждого ребенка, о психологическом состоянии детей, знали о родителях… Если у них в семье было недостаточно средств, им предоставлялись льготы. Дети старались брать пример с достойных взрослых людей, - настаивает лидер Башкирского рескома КПРФ.

Юнир Кутлугужин отметил, что в рядах КПРФ придерживаются именно таких принципов работы с молодежью. Сейчас активно идет обновление рядов партии, на смену пожилым коммунистами приходит сознательная молодежь, которая искренне переживает за судьбу страны, и этот факт наглядно подтверждает правильность такого метода воспитания.

- Молодым нужны верные духовные ориентиры. Мы общаемся с 15-летними ребятами, они вступают в ряды ЛКСМ, добровольно участвуют в комсомольских субботниках, спортивных турнирах. Работая рядом с коммунистами, интересуясь политикой в республике и стране, они потом сознательно принимают решение о вступлении в партию, - поделился опытом Юнир Кутлугужин.

Сюжеты:
ЧП в школе
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