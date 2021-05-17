Более 7600 россиян подали заявки на участие в предварительном голосовании ЕР. Согласно предварительным подсчетам, около 50% из них — не только беспартийные, но и впервые принимающие участие в масштабных политических мероприятиях.

Глава федерального организационного комитета праймериз, депутат Госдумы Александр Карелин заявил, что почти 35% желающих попробовать свои силы в предварительном голосовании, — люди в возрасте до 35 лет. При этом каждый третий кандидат представляет средний или малый бизнес. Муниципальных служащих примерно 10%, еще 14% — работники образования. Что касается действующих депутатов, то их 25%, пишет «Наш город». По мнению эксперта Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова, привлечение большого числа беспартийных — несомненный плюс. Однако их эффективность можно будет проверить только после того, как они начнут менять действующую политику, внедряя новые инициативы. Официальный партийный сайт «Единой России» сообщает, что треть участников предварительного голосования — представители различных общественных организаций. Они пришли в политику в ответ на приглашение президента, объявившего о том, что нужно призывать общественников и активистов для обновления политической работы. Примечательно то, что в праймериз впервые принимают участие представители Союза добровольцев Донбасса. Президент коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко считает, что привлечение в политику тех, кто раньше не участвовал в ней, — ключевой тренд нового времени. Это ответ на антиистеблишментную позицию, при которой избиратели голосуют против тех, кто давно занимается политической деятельностью. У электората сформировался запрос на новые лица и новые подходы к решению важных государственных задач. Каждая партия, в том числе и ЕР, пытается дать эффективный ответ на данный запрос. При этом единороссы — единственные, кто проводит открытое предварительное голосование, в котором могут участвовать не только члены партии, но и беспартийные. «Единая Россия» — это давний бренд, у которого сформировались как сильные, так и слабые стороны. Среди сильных — отличная узнаваемость, позиционирование в качестве партии Путина. Но то, что ЕР — партия власти, рождает у граждан соблазн записать на ее счет все проблемы страны. Это боль всех правящих партий в любом государстве. Также к слабостям можно отнести и накапливающийся антирейтинг. Как раз привлечение новых лиц и является ответом на эти вызовы. Также Минченко заявил, что знает о случаях, когда представители политического истеблишмента в регионах всячески препятствовали деятельности новых политиков. В частности тех, кто победил в конкурсе «Лидеры России». Избежать этого можно, сделав процедуру привлечения новичков в политику максимально прозрачной. «В Башкортостане зарегистрировано на предварительное голосование 156 человек. Если учесть, что республику в Госдуме сегодня представляют 16 депутатов, то можно примерно вывести, что у нас сейчас конкурс почти 10 человек на место. Однако мы понимаем, что часть мандатов может достаться и представителям других партий, поэтому конкуренция получается еще выше. Основной костяк составляют люди в возрасте от 36 до 50 лет — 45%, молодежь также проявила активность — их 35%. С учетом прошедшего года резко возрос интерес к волонтерской деятельности. Так, в числе участников предварительного голосования 23% — волонтеры. Работники сферы образования, науки, культуры, спорта составляют 27%. Отмечу, что среди участников предварительного голосования почти половина — 43% — не является членами «Единой России». Самой молодой участнице едва исполнился 21 год, а самая пожилая отметит в текущем году 72-й день рождения», — прокомментировал руководитель Башкортостанского регионального исполкома «Единой России» Рустем Ахмадинуров.

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