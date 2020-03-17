В Башкирии школьников кормили котлетами «для Гарри Поттера»
17 марта, 09:29ОбществоТатьяна МайороваФото: vk.com
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Чудеса с кулинарным блюдом были запечатлены на видео, появившемся в соцсетях.
Накануне, 16 марта, соцсети взорвало видео, снятое школьниками одной из местных гимназий.
Ролик был сделан в школьной столовой. Один из ребят перевернул тарелку с котлетой, однако она не упала.
- Магия вне Хогвартса, - со знанием дела прокомментировали это событие дети.
Но взрослых комментаторов такие чудеса возмутили, и они потребовали провести проверку. Официальная реакция оператора школьного питания на происшедшее пока неизвестна.
Медиакорсеть следит за ситуацией.
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