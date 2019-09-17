В Уфе детям в школах подали недожаренные котлеты и просроченный йогурт

Сегодня, 17 сентября, стало известно, что ООО «Зуевское», как поставщик мясной продукции для Центра диетического питания (единого оператора школьного питания в Уфе), изъял образцы мяса, из которого были изготовлены тефтели, вызвавшие множество жалоб от родителей школьников. Об этом сообщил «КоммерсантЪ-Башкортостан» со ссылкой на предпринимателя Альберта Мухамедьярова, которому принадлежит ООО «Зуевское».

Тревожные сигналы от родителей, недовольных качеством школьного питания, стали слишком частым явлением в соцсетях. Речь, в частности, шла о некачественном питании детей в школе №71 и лицее №96. По словам авторов жалоб, детям подали явно сырые тефтели, сигналы сопроводили красноречивыми фотографиями.

Как сообщает «Башинформ», представители «Зуевского» пообещали провести лабораторный анализ качества изъятых образцов продукции. Изъятое мясо поставщик заменил другими кусками говядины.

Альберт Мухамедьяров пояснил со своей стороны, что не был в курсе событий.

- Если у заказчика возникают вопросы по качеству, мы заменяем продукт на новый и проводим лабораторные исследования продуктов, вызвавших сомнения, — пояснил предприниматель, заявив, что уверен в качестве мяса, которое производит его компания.

Вдобавок к информации о недожаренных котлетах, появился также сигнал родителей о просроченном йогурте, которым накормили детей в школе №39. По словам председателя родительского комитета школы Рустэма Ибатуллина, в накладной на партию йогуртов срок годности был указан пять суток, но на самих баночках значились 72 часа. Центр диетического питания оперативно произвел замену просроченных партий йогуртов. Родители писать жалобы не стали, сочтя инцидент случайностью.