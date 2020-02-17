Водка «Пшеничная» получила ГРАН-ПРИ на выставке «Продэкспо-2020»

Невероятный успех ее ждал и на выставке «Продэкспо-2020» - за превосходное качество «Пшеничная» получила ГРАН-ПРИ дегустационного конкурса.Приз журналистких симпатий в рамках конкурса завоевала водка «Белая крепость».

В этом году крупнейшая международная выставка продуктов питания и напитков «Продэкспо» выдалась весьма урожайной для «Башспирта». Золотых медалей удостоились пять популярнейших брендов компании - «Белая крепость», «Белая крепость особая», «Дикий мед. Премиум», «Казенный складъ», «Белый чай». Марки «Белебеевская Люкс», «Честная для особого повода» заняли второе место.

«С первого дня работы выставочных стендов посетители активно интересовались нашей башкирской продукцией. Среди них были представители крупных российских компаний, наших дистрибьютеров, эксперты отрасли, гости выставки из зарубежных стран. Мы получили хорошую обратную связь и от конечных потребителей – и это важно», - отмечает первый заместитель генерального директора по коммерции АО «Башспирт» Игорь Дудоров.

Жюри высоко оценило и качество водок «Белебеевская классическая», «Честная для особого повода» и новинки компании - биттера «Охотничьи просторы». Они отмечены специальными дипломами выставки.

«В этом году наш стенд значительно выделялся среди остальных, мы решили уйти от привычного брендбука, в дизайне использовали натуральное дерево, тем самым хотели подчеркнуть экологичность нашей алкогольной продукции - рассказывает начальник управления по развитию АО «Башспирт» Эрнест Зарипов. – Центром композиции стал наш флагманский бренд в уникальном новом дизайне – «Дикий мед», премиум-водка мгновенно завоевала симпатию всех посетителей выставки. И в целом все те марки, прошедшие ребрендинг за год с новой командой «Башспирта», получили положительную оценку, а значит, старались мы не зря».