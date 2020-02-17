Прилепин прокомментировал письмо своего немецкого коллеги Фихтенберга

Напомним, Вольф фон Фихтенберг написал письмо в проект RT #ПочтаПобеды. В нем он благодарит советский народ за освобождение Европы от нацизма. Кроме этого немецкий писатель отмечает, что Запад специально преуменьшает роль СССР во Второй мировой и преувеличивает вклад США.

К Фихтенбергу, в статье RT, обратился российский писатель Захар Прилепин. Он подчеркнул, что сегодня в Европе надо быть очень смелым человеком, чтобы признавать роль советских людей в победе над гитлеровцами.

«Надо, как говорится, поднять забрало и сказать: «Русские — они молодцы!» Надо проявлять смелость наподобие той, какую проявляли люди, утверждавшие, что владеть рабами – это плохо, что земля не стоит на китах, что земля всё-таки вертится, ну и так далее», – цитирует Прилепина RT.

Также российский писатель отметил, что в настоящее время просто «пожать друг другу руки» недостаточно. Потому что силы тьмы стали гораздо более изощренными, чем во времена Второй мировой. Сегодня они продвигают ложь, под видом поиска правды.