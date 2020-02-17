Прилепин прокомментировал письмо своего немецкого коллеги Фихтенберга
«Спасибо за смелость», – Захар Прилепин ответил на письмо писателя из Германии.
Напомним, Вольф фон Фихтенберг написал письмо в проект RT #ПочтаПобеды. В нем он благодарит советский народ за освобождение Европы от нацизма. Кроме этого немецкий писатель отмечает, что Запад специально преуменьшает роль СССР во Второй мировой и преувеличивает вклад США.
К Фихтенбергу, в статье RT, обратился российский писатель Захар Прилепин. Он подчеркнул, что сегодня в Европе надо быть очень смелым человеком, чтобы признавать роль советских людей в победе над гитлеровцами.
«Надо, как говорится, поднять забрало и сказать: «Русские — они молодцы!» Надо проявлять смелость наподобие той, какую проявляли люди, утверждавшие, что владеть рабами – это плохо, что земля не стоит на китах, что земля всё-таки вертится, ну и так далее», – цитирует Прилепина RT.
Также российский писатель отметил, что в настоящее время просто «пожать друг другу руки» недостаточно. Потому что силы тьмы стали гораздо более изощренными, чем во времена Второй мировой. Сегодня они продвигают ложь, под видом поиска правды.
Наконец, Прилепин написал, что в мире все меньше людей, которые помнят о роли советского народа в Великой Победе. Более того, даже в России становится все больше тех, кто пытается свалить ответственность за начало самой страшной войны на СССР. А тех, кто пытается отстоять историческую правду все меньше, и выглядят они, как наивные идеалисты.