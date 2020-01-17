Жителю США отменили смертный приговор за несколько часов до казни
17 января, 21:55ОбществоФото: pxhere.com
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В штате Джорджия (США) власти решили отменить смертный приговор для заключённого за пару часов до казни.
Ранее такую меру наказания получил за ограбление и убийство Джимми Медерс, сообщает 16 января газета «Известия».
Преступление он совершил ещё в 1989 году. Однако казнить Медерса должны были только 16 января 2020 года. Предполагалось, что осуждённому сделают смертельную инъекцию.
В результате дискуссий члены принимающей решение комиссии изменили приговор на пожизненный срок заключения, однако без права на освобождение.
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