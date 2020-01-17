В фармацевтику России инвестировали свыше 200 млрд рублей за семь лет
17 января, 15:46ОбществоФото: pexels.com
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Заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Сергей Цыб рассказал журналистам News.ru об инвестициях в российскую фармацевтику за последние несколько лет.
По словам чиновника, за минувшие семь лет в область фармацевтики РФ было вложено более 200 миллиардов рублей. Об этом информирует News.ru.
Сейчас в России открылось множество новых фармацевтических предприятий. Все они соответствуют международным стандартам. Основная задача руководства страны заключается в обеспечении граждан качественными, безопасными, эффективными и доступными лекарствами, подчеркнул Цыб.
Представитель Минпромторга добавил, что работа в этом направлении продолжится.
В рамках Гайдаровского форума Сергей Цыб сообщил корреспондентам News.ru о ходе реализации программы по импортозамещению лекарственных препаратов, финансировании фармацевтики и того, как изменятся цены на лекарства после введения обязательной маркировки.
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