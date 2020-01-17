В фармацевтику России инвестировали свыше 200 млрд рублей за семь лет

По словам чиновника, за минувшие семь лет в область фармацевтики РФ было вложено более 200 миллиардов рублей. Об этом информирует News.ru.

Сейчас в России открылось множество новых фармацевтических предприятий. Все они соответствуют международным стандартам. Основная задача руководства страны заключается в обеспечении граждан качественными, безопасными, эффективными и доступными лекарствами, подчеркнул Цыб.

Представитель Минпромторга добавил, что работа в этом направлении продолжится.