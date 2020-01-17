Умер сын писателя Джона Толкина

Отметим, что Кристофер Толкин сам был писателем. Также он работал лингвистом и профессором Оксфордского университета. После кончины отца Кристофер совместно с Гаем Габриэлем Кеем дописал и опубликовал незаконченную книгу Джона Толкина под названием «Сильмариллион». В 1983—1996 годах Кристофер опубликовал 12-томную серию «История Средиземья». В книги вошли черновики автора «Властелина колец» и комментарии самого Кристофера Толкина.