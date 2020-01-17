Умер сын писателя Джона Толкина

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Во Франции в коммуне Драгиньян в возрасте 95 лет скончался младший сын писателя Джона Толкина Кристофер Толкин.
Джон Толкин получил известность после экранизации своего романа «Властелин колец». Об этом информирует RNS.
Отметим, что Кристофер Толкин сам был писателем. Также он работал лингвистом и профессором Оксфордского университета. После кончины отца Кристофер совместно с Гаем Габриэлем Кеем дописал и опубликовал незаконченную книгу Джона Толкина под названием «Сильмариллион». В 1983—1996 годах Кристофер опубликовал 12-томную серию «История Средиземья». В книги вошли черновики автора «Властелина колец» и комментарии самого Кристофера Толкина.
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