Строительство нового атомного ледокола обойдется бюджету России в 127 млрд рублей
17 января, 18:01ОбществоФото: ru.m.wikipedia.org
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Власти Российской Федерации выделят из федеральной казны 127,57 миллиарда рублей на строительство головного атомного ледокола.
Речь идет о судне проекта 10510 «Лидер». Об этом информирует RNS.
Указ о закладке атомного ледокола был подписан бывшим главой правительства России Дмитрием Медведевым в среду, 15 декабря.
Новый корабль должен быть введен в эксплуатацию в 2027 году. Его строительство продлится семь лет — с 2020 по 2027 год. Мощность атомного ледокола составит 120 Мвт.
Заказчиком строительства ледокола проекта 10510 «Лидер» выступает корпорация «Росатом». Непосредственным строительством судна займется ФГУП «Атомфлот».
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