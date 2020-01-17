Роскачество: как мошенники похищают деньги через банкоматы

На картоприемнике может быть установлено устройство, которое считывает данные карт - скиммер. Мошенники могут не только получить эту информацию, но и сделать дубликат карты сообщает газета «Известия».

Другой способ - использование накладной клавиатуры, запоминающей пин-код. Для этих же целей может использоваться миниатюрная видеокамера или подглядывание из-за спины.

Эксперты также отмечают, что карту можно вставлять в банкомат только в случае, если на экране высвечивается заставка банка. Если же там надпись «Вставьте карту», пользоваться аппаратом не стоит - кто-то активировал функцию перевода средств.

Мошенники также часто «забывают» карту в банкомате, после чего обвиняют того, кто её обнаружил, в краже денег. В этом случае следует вызвать на место полицию.