Сегодня, 16 декабря, в Башкирии еще сохранится морозная погода. Днем пройдет небольшой снег. Температура воздуха ночью -12,-17 градусов, при прояснениях до -25 градусов, днем -5,-10 градусов. Об этом сообщили в Башгидрометцентре.

В четверг по республике пройдет небольшой снег, ночью местами до умеренного. Ветер юго-западный. Температура воздуха ночью при прояснениях -15,-20 градусов, днем -5,-10 градусов. К пятнице ожидается потепление. В некоторых районах Башкирии выпадет небольшой снег, местами до умеренного, на отдельных участках дорог снежный накат. Ветер юго-западный с переходом на северный умеренный. Температура воздуха ночью не опустится ниже -13 градусов, днем также продержится в районе -4,-9 градусов.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter