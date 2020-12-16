В администрации Петербурга рассказали об условиях госпитализации при КОВИД

Вице-губернатор северной столицы Олег Эргашев рассказал о критериях, которыми руководствуются врачи при госпитализации пациентов с подтвержденным коронавирусом, пишет newia.ru.
Прежде всего, это положительный результат теста на КОВИД и 40% и более поражения легких. В остальных случаях пациент остается дома на амбулаторном лечении.
Также представитель администрации сообщил лимиты времени для приезда скорой помощи. Обычный вызов обслуживается в течение двух часов. В экстренных случаях – не более 20 минут.