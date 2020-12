В администрации Петербурга рассказали об условиях госпитализации при КОВИД

В Санкт-Петербурге осталось 4% свободных коек из фонда, выделенного для пациентов с коронавирусной инфекцией и пневмониями.

Вице-губернатор северной столицы Олег Эргашев рассказал о критериях, которыми руководствуются врачи при госпитализации пациентов с подтвержденным коронавирусом, пишет newia.ru. Прежде всего, это положительный результат теста на КОВИД и 40% и более поражения легких. В остальных случаях пациент остается дома на амбулаторном лечении. Также представитель администрации сообщил лимиты времени для приезда скорой помощи. Обычный вызов обслуживается в течение двух часов. В экстренных случаях – не более 20 минут.

