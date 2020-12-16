В администрации Петербурга рассказали об условиях госпитализации при КОВИД

В администрации Петербурга рассказали об условиях госпитализации при КОВИД

Вчера, 23:08ОбществоPhoto: wikimedia.org
В Санкт-Петербурге осталось 4% свободных коек из фонда, выделенного для пациентов с коронавирусной инфекцией и пневмониями.

Вице-губернатор северной столицы Олег Эргашев рассказал о критериях, которыми руководствуются врачи при госпитализации пациентов с подтвержденным коронавирусом, пишет newia.ru.

Прежде всего, это положительный результат теста на КОВИД и 40% и более поражения легких. В остальных случаях пациент остается дома на амбулаторном лечении.

Также представитель администрации сообщил лимиты времени для приезда скорой помощи. Обычный вызов обслуживается в течение двух часов. В экстренных случаях – не более 20 минут.

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