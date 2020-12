Международная премия Eventiada IPRA GWA объявила победителей

Премия в сфере коммуникаций Eventiada IPRA GWA, проводимая Международной ассоциацией по связям с общественностью (IPRA), назвала победителей. В их число попали российские компании «Газпром», «Лукойл» и «Интеррос».

В 2020 году участниками конкурса стали международные и национальные корпорации, общественные организации, государственные органы и PR-агентства из 14 стран мира, в том числе из РФ, сообщает ТАСС. Эксперты Eventiada IPRA GWA во время награждений выделили ряд важнейших трендов текущего года. Речь шла о многоканальности, создании уникального контента и вовлечении в этот процесс аудитории, а также переходе к над-страновому распространению информации. Также специалистами были выделены в качестве трендов применение госорганами инструментария бизнес-коммуникаций, позволяющих увлекать граждан, а не навязывать им информацию. «Этот год стал переломным для всех людей и знаковым для коммуникаций, стали другими способы общения, донесения сведений и вовлечения аудитории», — подчеркнул президент премии Eventiada IPRA GWA, гендиректор КГ «Орта» Алексей Сафронов. По его словам, в ближайшем будущем сформируются два крупных течения — цифровизация с использованием ИИ и увеличение ценности человеческого общения. Он убежден, что компании будут все сильнее прислушиваться к людям и отказываться от устоявшихся догм в пользу многообразия. Указывается, что в число лауреатов попало большое число российских компаний. Так, «Газпром» попал в число лауреатов премии за лучший проект по поддержке здорового образа жизни и содействие благополучию для всех людей в любом возрасте. Его проект «Футбол для дружбы» — один из самых крупных международных детских социальных проектов в мире. Он действует с 2013 года и объединяет юных футболистов из различных стран мира. «Лукойл» был признан победителем в номинации «Лучший проект в поддержку создания стойкой инфраструктуры, содействия всеохватной и устойчивой индустриализации и инновациям». Проектом-лидером, содействующим обеспечению перехода на рациональные модели потребления и производства, был признан ГК «Интеррос». Компания выступила в поддержку законопроекта, вступление которого позволит компаниям сферы малого и среднего бизнеса выпускать цифровые финансовые инструменты. Это будет способствовать существенному ускорению бизнес-процессов и, как следствие, создаст цифровую форму экономики. Она является более рациональной моделью потребления и уменьшает «материальный след» от действий людей. Отмечается, что «Интеррос» также активно выступал в поддержку законопроекта, который позволит российским компаниям использовать общий потенциал и развивать предпринимательскую деятельность в РФ. Он позволит более активно вовлекать население страны в мировую экономику. В рамках проведения этой работы сотрудниками компании была выстроена регулярная коммуникация с отраслевыми организациями и экспертными советами. В числе лидеров также были отмечены компании iHerb (Россия), Coca-Cola HBC Россия, РАН с ГМК «Норильский никель» и другие. Спецпремиями отметили и ведущих специалистов PR-индустрии. Елену Мартынову, заместителя гендиректора холдинга USM, члена правления, директора по стратегическим коммуникациям и развитию бренда МегаФона, признали PR-директором года. А Ирину Архипову, директора по внешним связям и коммуникациям Coca-Cola HBC Россия, выбрали лауреатом почетной номинации «За вклад в профессию».

