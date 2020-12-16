Международная премия Eventiada IPRA GWA объявила победителей

Указывается, что в число лауреатов попало большое число российских компаний. Так, «Газпром» попал в число лауреатов премии за лучший проект по поддержке здорового образа жизни и содействие благополучию для всех людей в любом возрасте. Его проект «Футбол для дружбы» — один из самых крупных международных детских социальных проектов в мире. Он действует с 2013 года и объединяет юных футболистов из различных стран мира.