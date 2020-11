В московских больницах за сутки вылечились 4244 пациента, всего в столице за время пандемии выздоровели 371 тыс. человек.

В столичной администрации заявили, что имеют необходимый объем лекарств против инфекции, передает RT.

