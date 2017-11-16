Бывшего ополченца ДНР закрыли в СИЗО в Уфе из-за требования депортации

Бывшего ополченца из Донецка 38-летнего Сергея Сапожникова закрыли в СИЗО Уфы из-за требований депортации от Украины. На родине на мужчину завели уголовное дело по ч. 4 ст. 187 местного УК - "групповой разбой". Однако родные и боевые товарищи Сергея убеждены, что дело является политическим.

Сергей Сапожников вступил в ряды ополченцев Донецкой народной республики в апреле 2014 года. Он был командиром одного из отделений армии, оборонявшей Донецк. Как рассказал Медиакорсети командир батальона "Керч" Вадим Погодин, в военных действиях Сергей принимал участие до конца августа, пока не получил ранение. После этого он выехал на лечение в Днепропетровск, а затем в Симферополь, где находился лагерь для беженцев. Там ему предложили несколько вариантов мест дальнейшего проживания, в числе которых была Башкирия.

- Осенью он приехал в лагерь беженцев в Давлеканово, откуда его направили на лечение в госпиталь в Уфу, - рассказала Медиакорсети гражданская супруга Сергея 38-летняя Эльвира Колесникова. - После этого он устроился сначала обычным кондуктором, а потом по направлению органов соцобеспечения выучился на водителя автобуса и устроился на работу в "Башавтотранс". Со мной он познакомился в октябре 2014 года, вскоре мы стали жить вместе. Зарегистрировать отношения мы, к сожалению, не смогли, потому что Сергей не мог получить справку о том, что не женат. Но у него было разрешение на временное проживание - до апреля 2018 года. У нас родилась дочь Есения, сейчас ей полтора года.

Спокойная жизнь счастливой семьи закончилась в 2015 году. К мужчине пришли сотрудники Интерпола. Выяснилось, что на Украине на Сергея в июле 2014 года завели уголовное дело по ч. 4 ст 187 ("групповой разбой"), а в октябре того же года объявили в розыск.

- Мы обратились к прокурору, но он сказал, что оснований для задержания не видит, - продолжает Эльвира. - Мы спокойно жили и работали, растили дочку, а в этом году 30 октября неожиданно из Интерпола пришли еще раз. Сергея тут же задержали, в этот же день состоялось заседание в суде Октябрьского района Уфы. И по требованию прокуратуры города ему в тот же день избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Мы спросили прокурора, зачем это, он ответил - чтобы он не убежал.

Командир Сергея и его гражданская супруга убеждены, что уголовное дело сфабриковано по политическим мотивам.

- Если бы у него действительно было какое-то уголовное преступление, то он бы не жил так открыто все это время, - уверена Эльвира. - Он бы не учился, не устраивался на работу, не общался открыто со своими друзьями из Днепропетровска. Он бы прятался. А был абсолютно открыт, сейчас, например, абсолютно все наши соседи поставили подписи под его положительной характеристикой. Ничего этого не было, поэтому, конечно, дело политическое, это очевидно.

- Украина пока не выдала ни одного человека России, - отмечает Вадим Погодин, комментируя перспективы возможной депортации. - С нашей стороны, по реальным статьям выдают, по политическим я пока таких случаев не слышал. А я уверен, что это дело абсолютно политическое. Мы уверены, что при справедливом разбирательстве выяснилось бы, что ни в каком разбое Сергей участия не принимал. Но сегодня на Украине это невозможно.

Сергей Сапожников подал аппеляционную жалобу в Верховный суд Башкирии с требованием об отмене решения суда, по которому мужчина попал в СИЗО. Ее рассмотрение назначено на 23 ноября.

Сергей Сапожников с племянниками и дочерью Есенией Фото: из архива Сергея Сапожникова