В Башкирии может появиться сеть казахских кафе европейской и грузинской кухни

Примечательно, что на слайде, который демонстрировался зрителям, было указано, что казахские рестораны будут вовсе не национальной казахской кухни, а весьма привычной европейской и грузинской кухни. Стоимость открытия одного ресторана на слайде была указана в размере 5 миллионов рублей.