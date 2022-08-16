Мероприятия четвертого фестиваля «Таврида.АРТ» проходят в этом году с 15 по 19 августа. Он по уже сложившейся традиции является площадкой, собирающей молодых людей, занимающихся творчеством в области культуры и искусства. К его участникам обратился с приветственным словом Владимир Путин.

Как сообщает newizv.ru, в своем приветствии российский президент назвал гостей и участников фестиваля яркими творческими личностями, представляющими целый спектр направлений культуры и искусства. Но они связаны общими и всем понятными ценностями. Среди них он назвал веру в справедливость, любовь к Родине, желание развиваться и оказывать помощь людям. Эти национальные черты помогают российскому народу одерживать победы, а тысячелетняя культура остается великой. И препятствовать этому бесполезно. А у кого другая точка зрения на это, плохо знают историю, которая делается людьми. В том числе участниками фестиваля — молодыми, умеющими мечтать и творить, работать и побеждать, продолжателями культурных традиций, обеспечивающими преемственность поколений. Путин отметил, что именно в бухте Капсель и древнем Судаке по традиции собирается одаренная молодежь, проживающая в разных регионах России. В этом году к ним присоединились молодые люди из ДНР и ЛНР. И они вместе будут достигать общих целей. Сила — в объединении, что доказано богатейшей тысячелетней историей России. Он знает об их поддержке, которую они оказывают солдатам, офицерам, добровольцам и ополченцам в Донбассе. «Спасибо вам за это!» — сказал президент. А что касается сложностей и испытаний, они сопровождают времена, в которые открываются новые возможности для смелых людей. Таких, которых собрал фестиваль. Он пожелал его участникам обзавестись на «Тавриде» новыми друзьями, подняться на новые вершины мастерства и выразил надежду, что фестиваль окажется важной ступенью к ним. «Таврида.АРТ» — одно из главных событий, которые вошли в программу Года культурного наследия народов России. Очередной фестиваль объединила главная тема — открытое окно возможностей и поддержка талантов в новой экономической ситуации. Это отражает и девиз фестиваля: «Сложности = возможности». Принять участие в фестивале могут совершеннолетние молодые люди в возрасте до 35 лет.

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