Москва приняла идею Курултая Башкирии запретить гедонистическую идеологию «чайлдфри»

Так что вполне вероятно, что «идеология бездетности», которая по словам Толкачева пришла в Россию с Запада и уже получившая популярность среди молодежи, в скором времени станет вне закона и «идеи праздности и бездетности» не попадут в «неокрепшие детские умы».