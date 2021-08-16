"Единая Россия” расположилась на 5 месте в бюллетене

"Единая Россия” расположилась на 5 месте в бюллетене
"Единая Россия” расположилась на 5 месте в бюллетене
Вчера, 19:09ОбществоФото: er.ru
“Единой России” присвоили пятый номер в избирательном бюллетене на предстоящих выборах в Государственную думу в сентябре. Секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак рассказал, что для партии неважна позиция в бюллетене, поскольку избиратели голосуют за программу и идеи по развитию государства.

Как подчеркнул Турчак, для “Единой России” важны три главных принципа, привлекающие избирателей. Это касается защиты, заботы и благополучия населения страны, сообщает Nashgorod.ru.

«Пятый номер - символ нашей пятерки, с которой мы идем на выборы: Сергей Шойгу, Сергей Лавров, Денис Проценко, Анна Кузнецова, Елена Шмелева. Все они являются профессионалами по своему направлению. Не сомневаюсь, что они совместными усилиями приведут нашу партию к лидерству», - заявил Турчак.

Помимо этого, секретарь генсовета также сказал, что в партии остались удовлетворены результатами жеребьевки и надеются на честную победу. Он считает, что большой избирательный перечень свидетельствует о том, что гражданам будет из чего выбирать.

В этом году ЕР выдвинула 600 кандидатов в Госдуму по одномандатным избирательным округам и по федеральному списку.

Указывается, что жеребьевка проводилась 16 августа. В ней принимали участие 14 партий, федеральные списки их кандидатов были зарегистрированы на предстоящие выборы в Госдуму восьмого созыва.

Как сообщает портал ER.ru, единый день голосования пройдет 19 сентября текущего года. Выборы будут проходить три дня, с 17-го по 19-е число.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы