"Единая Россия” расположилась на 5 месте в бюллетене

“Единой России” присвоили пятый номер в избирательном бюллетене на предстоящих выборах в Государственную думу в сентябре. Секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак рассказал, что для партии неважна позиция в бюллетене, поскольку избиратели голосуют за программу и идеи по развитию государства.

Как подчеркнул Турчак, для “Единой России” важны три главных принципа, привлекающие избирателей. Это касается защиты, заботы и благополучия населения страны, сообщает Nashgorod.ru. «Пятый номер - символ нашей пятерки, с которой мы идем на выборы: Сергей Шойгу, Сергей Лавров, Денис Проценко, Анна Кузнецова, Елена Шмелева. Все они являются профессионалами по своему направлению. Не сомневаюсь, что они совместными усилиями приведут нашу партию к лидерству», - заявил Турчак. Помимо этого, секретарь генсовета также сказал, что в партии остались удовлетворены результатами жеребьевки и надеются на честную победу. Он считает, что большой избирательный перечень свидетельствует о том, что гражданам будет из чего выбирать. В этом году ЕР выдвинула 600 кандидатов в Госдуму по одномандатным избирательным округам и по федеральному списку. Указывается, что жеребьевка проводилась 16 августа. В ней принимали участие 14 партий, федеральные списки их кандидатов были зарегистрированы на предстоящие выборы в Госдуму восьмого созыва. Как сообщает портал ER.ru, единый день голосования пройдет 19 сентября текущего года. Выборы будут проходить три дня, с 17-го по 19-е число.

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