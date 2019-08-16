Подпишись на нас в Яндекс.Новости
Ок
Новости
Аналитика
Фотофакт
Карточки
Интервью
Подробно
Медиаланч
Мнения
Видео
Персоны
Тесты
Спецпроекты
Власти Башкирии заявили об очередном «проекте мечты»: межвузовском кампусе за 11 млрд
Сюжеты:
Болеем за нашихНациональные проекты 2019-2024Дело Луизы
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Власти Башкирии заявили об очередном «проекте мечты»: межвузовском кампусе за 11 млрд

Вчера, 14:46ОбществоНадежда ВалитоваФото: Mkset.ru
Читайте
также
Короли госзаказов: самые дорогие госзакупки в Башкирии связаны со скандалами
Ростислав Мурзагулов — о войне с Proufu и Bonus: «Бог вам судья»
Журналисты уфимского издания ProUfu обратились к читателям за поддержкой