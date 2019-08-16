Власти Башкирии заявили об очередном «проекте мечты»: межвузовском кампусе за 11 млрд

Межвузовский кампус для студентов, ученых и членов их семей планируют построить за счет федеральных средств (на 80%), пишет ТАСС. Строительство планируют начать в Демском районе столицы в 2021 году, сообщил руководитель Корпорации развития РБ Раиль Сарбаев. Кампус планируют соединить с уфой за счет строительства подвесного моста через Белую.

Проект обещает быть грандиозным — площадь кампуса, по словам Сарбаева, составит около 124 тысяч кв. м., из них 23 кв.м — жилая зона, 17 тысяч кв. м. — территория для научно-исследовательской деятельности. В них смогут жить около 5,5 тысяч человек. Это ученые и члены их семей, студенты разных районов республики, регионов страны и иногородние.

Ранее власти республики заявляли о своих планах строительства новых образовательных центров в рамках нацпроекта «Образование».