Свыше миллиона машин проехало по Крымскому мосту

Речь идет о движении транспорта в обе стороны, в частности, это примерно 11,6 тысяч рейсовых и заказных автобусов.

В период с 16 мая по 15 июля интенсивность движения по направлению в сторону Крыма составила более 554 тысяч машин, а в сторону Тамани более 470 тысяч, сообщил RNS.

В июле 2018 года показатель среднесуточной интенсивности движения стал больше на 40%, в сравнении с аналогичным показателем 2017 года. В цифрах она составила свыше 22-х тысяч транспортных средств за сутки.

Так, в воскресенье 15 июля по мосту проехала 31,511 тыс машин. Это является рекордным показателем трафика.