Свыше миллиона машин проехало по Крымскому мосту

Начиная с запуска Крымского моста, по нему проехало уже более одного миллиона автомобилей.
Речь идет о движении транспорта в обе стороны, в частности, это примерно 11,6 тысяч рейсовых и заказных автобусов.
В период с 16 мая по 15 июля интенсивность движения по направлению в сторону Крыма составила более 554 тысяч машин, а в сторону Тамани более 470 тысяч, сообщил RNS.
В июле 2018 года показатель среднесуточной интенсивности движения стал больше на 40%, в сравнении с аналогичным показателем 2017 года. В цифрах она составила свыше 22-х тысяч транспортных средств за сутки.
Так, в воскресенье 15 июля по мосту проехала 31,511 тыс машин. Это является рекордным показателем трафика.
Напомним, движение по Крымскому мосту было открыто 16 мая 2018 года. Он соединяет берега Крыма и Тамани. Мост стал самым протяженным в Европе, его длина равняется 19-ти километрам. Дорога включает четыре полосы движения, их совокупная пропускная способность составляет 40 тысяч машин в сутки.