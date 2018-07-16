Новейшие системы для российских истребителей испытают на Су-57

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Бортовые системы для истребителей последнего поколения начали испытывать на Су-57.
Как пишет газета «Известия» 16 июля, российские авиастроители намерены сделать проектируемый самолет шестого поколения беспилотным. На Су-57 испытают несколько систем: навигации, управления и вооружения, при этом беспилотный вариант самого истребителя разрабатывать не будут.
Одна из особенностей нового самолета – способность обнаруживать малоразмерные цели, находящиеся на большом удалении.
Новейший истребитель Су-57 поступит на вооружение в 2017 году. Он выполнен по технологии «самолета-невидимки» с помощью современных композитных материалов.
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