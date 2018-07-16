Новейшие системы для российских истребителей испытают на Су-57

Как пишет газета «Известия» 16 июля, российские авиастроители намерены сделать проектируемый самолет шестого поколения беспилотным. На Су-57 испытают несколько систем: навигации, управления и вооружения, при этом беспилотный вариант самого истребителя разрабатывать не будут.