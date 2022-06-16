Банк «Открытие» оформил ряд соглашений о сотрудничестве на ПМЭФ

Банк «Открытие» оформил ряд соглашений о сотрудничестве на ПМЭФ
Банк «Открытие» оформил ряд соглашений о сотрудничестве на ПМЭФ
Вчера, 22:44ОбществоФото: pixabay.com
На 25-м Петербургском международном экономическом форуме банком "Открытие" были заключены соглашения о совместной работе с ГК "МИЦ", администрациями Томской, Саратовской и Вологодской областей.

Банк подписал договор с гендиректором МИЦ Владимиром Третьяковым, пишет newsnn.ru.

В числе приоритетных направлений сотрудничества - проектное финансирование строительства жилья, реализация проектов по зарплатам, страхование рисков и расчетное обслуживание.

В банке не сомневаются, что договоры позволят улучшить жилищные условия населения столичного региона.

Еще на ПМЭФ президент правления банка «Открытие» Михаил Задорнов договорился с врио губернатора Томской области Владимиром Мазуром о более тесном взаимодействии в рамках концессионных проектов по возведению инфраструктурных и социальных объектов. Вместе стороны начнут развивать программы по инвестициям в строительство образовательных учреждений, жилья и автодорог, а также малый и средний бизнес в регионе.

Важная социальная задача для банка «Открытие» - повышение доступности и качества финансовых услуг для россиян и бизнесменов. Кроме того, нужно реализовывать зарплатные проекты среди организаций в области образования, здравоохранения и культуры.

Столь комплексный подход к сотрудничеству покажет хорошие результаты. Социально-экономическое развитие Томской области выйдет на новый уровень, а бизнес группы «Открытие» продолжит развиваться, уверен Михаил Задорнов.

Банк обладает всеми необходимыми компетенциями для успешной реализации важных проектов в социальной и инфраструктурной сфере. У «Открытия» есть многолетняя история успеха. Клиенты организации ей доверяют. Это для банка самое главное, заявил Владимир Мазур.

Михаил Задорнов заключил договор с главой Вологодской области Олегом Кувшинниковым. «Открытие» и власти региона займутся развитием зарплатных проектов, финансированием строительства многоквартирных домов, кредитованием бизнеса и внедрением новых банковских сервисов.

Старший вице-президент, руководитель блока продаж и обслуживания клиентов банка «Открытие» Наталья Смирнова и врио губернатора Саратовской области Роман Бусаргин подписали соглашение, согласно которому банк укрепит и разовьет промышленный потенциал региона, обеспечит местных жителей широким спектром качественных банковских услуг.

Саратовская область попала в десятку регионов-лидеров Приволжского федерального округа по производству продукции сельского хозяйства. Здесь огромный потенциал для совместной работы, резюмировала Смирнова.

По ее словам, банк «Открытие» изучит вопрос кредитования промышленных проектов и возведения инфраструктурных объектов, реализуемых по схеме ГЧП/концессий.

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