Магазины Москвы получили штрафы на 206 млн рублей за отсутствие СИЗов
Сегодня, 16:10ОбществоФото: pixabay.com
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Глава московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил, что в столице штрафы за отсутствие масок и перчаток получили более тысячи магазинов. Общий объем штрафов составил 206 миллионов рублей.
Как сообщает газета “Известия”, в столице рейды проводились с 13 мая. Общее число выписанных штрафов составило 1145 штук. С 1 июня, когда были открыты непродовольственные магазины, было оформлено 508 протоколов по факту отсутствия средств индивидуальной защиты.
По словам Немерюка, в продовольственных и непродовольственных магазинах количество нарушений было примерно одинаковое. Так, за две недели по первым и вторым было составлено 250 и 258 протоколов соответственно. Самое большое число штрафов выписали в Восточном, Южном и Западном округах Москвы.
Напомним, что штраф за нарушение режима ношения масок и перчаток для физлиц составляет четыре тысячи рублей, для юрлиц - от 100 до 300 тысяч рублей, для ИП - от 30 до 50 тысяч рублей.
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