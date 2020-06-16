Магазины Москвы получили штрафы на 206 млн рублей за отсутствие СИЗов

Как сообщает газета “Известия”, в столице рейды проводились с 13 мая. Общее число выписанных штрафов составило 1145 штук. С 1 июня, когда были открыты непродовольственные магазины, было оформлено 508 протоколов по факту отсутствия средств индивидуальной защиты.

По словам Немерюка, в продовольственных и непродовольственных магазинах количество нарушений было примерно одинаковое. Так, за две недели по первым и вторым было составлено 250 и 258 протоколов соответственно. Самое большое число штрафов выписали в Восточном, Южном и Западном округах Москвы.