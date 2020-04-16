Эксперт рассказал про объемы доставки заказов на дом в Москве

В это число входят и продовольственные, и непродовольственные товары, в том числе из интернет-магазинов, сообщает газета «Известия» 16 апреля.

Немерюк отметил, что в Москве работает около 18 тысяч предприятий торговли, а также примерно 4,5 тысячи организаций общепита. В последних работает около 350 тысяч сотрудников. Часть этих организаций работают на доставку, часть - в больницах.