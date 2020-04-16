Эксперт рассказал про объемы доставки заказов на дом в Москве
16 апреля, 16:25ОбществоФото: pixabay.com
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По словам руководителя московского департамента торговли и услуг Алексея Немерюка, в российской столице ежедневно доставляют на дом или в офис свыше миллиона заказов с помощью 60 тысяч курьеров.
В это число входят и продовольственные, и непродовольственные товары, в том числе из интернет-магазинов, сообщает газета «Известия» 16 апреля.
Немерюк отметил, что в Москве работает около 18 тысяч предприятий торговли, а также примерно 4,5 тысячи организаций общепита. В последних работает около 350 тысяч сотрудников. Часть этих организаций работают на доставку, часть - в больницах.
После обращения российского президента Владимира Путина кабинет министров должен рассмотреть возможность материальной поддержки онлайн-сервисов по доставке готовых блюд.
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