«Единая Россия» оказалась более эффективной партией в условиях пандемии

Как пишет kursdela.biz, доклад носит название «Коэффициент полезности депутатов Госдумы», а рейтинг партий называется «стресс-тест для Думы». Эффективность политических сил оценивали по двум критериям: работа над поправками в Конституцию и меры поддержки населения в период пандемии.

Алексей Мартынов отметил, что «Единая Россия» в кризисный момент показала свои организационные возможности. По его словам, партия оперативно развернула волонтерские штабы, привлекла много добровольцев к помощи населению и смогла быстро поменять политическую повестку в период эпидемии. Он заявил, что партия власти смога выделиться на фоне остальных, поскольку другие парламентские партии пытались подстроить свои старые принципы под новую повестку.

Как сообщает сайт «Единой России», глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин отметил несколько главных моментов в работе ЕР. По его мнению, партия оказывает прямую поддержку врачам и рядовым гражданам, а также создает условия для преодоления экономических последствий после спада пандемии. К ним относятся меры по восстановлению платежеспособности россиян и решению вопросов безработицы, о чем уже заявляли президент и лидер партии, заявил Костин.

В Башкирии первым, с 18 марта, «с колёс» заработал проект волонтеров-медиков при взаимодействии с Общероссийским народным фронтом «Мы вместе» по доставке продуктов и лекарств самоизолированным пожилым согражданам.

«Сейчас появились трудности дозвона на „горячую линию“ федерального проекта, очевидно, в ближайшее время её емкость будет приведена в соответствие резко выросшим запросам», — прокомментировал политолог Алексей Трегубов.

На региональном уровне заработал проект «Единой России» «Наша забота», созданный по инициативе секретаря регионального отделения и члена генсовета партии Радия Хабирова, он масштабный и охватывает большее количество нуждающихся в помощи, предполагает и безвозмездную помощь жителям республики в виде продуктовых наборов. В регионе стала известна акция «Своих не бросаем!» коммунистов Нефтекамска, которую организовал секретарь горкома Ильгам Галин. Кроме этого местные коммунисты принимают участие в патрулировании города в условиях карантина и самоизоляции. Продуктовые наборы для пожилых коммунисты развозят и в Ермекеевском районе.

Известно и об акции стерлитамакских либерал-демократов «Помоги соседу!», которая проходит в общей канве продуктовой помощи нуждающимся, организованной в Башкирии региональным отделением ЛДПР — об этом сообщил депутат Госдумы Иван Сухарев.