Как могут выглядеть популярные продукты из Башкирии

У популярных продуктов из Башкирии появилось новое лицо.

В честь дня рождения своей компании дизайнеры из Уфы создали новый брендинг для популярных в регионе продуктов: кумыса, соуса «Буздякский», соды, лапши тукмас и меда. Проект не коммерческий. Его авторы хотят показать, как можно освежить логотипы, упаковку, форму подачи и привлечь дополнительное внимание к привычным башкирским товарам.

Для ряда продуктов был предложен кардинальный редизайн. Например, бутылки кумыса украсили эффектные шахматные кони, а у соуса «Буздякский» появилась современная упаковка, благодаря которой в открытом виде он не будет засыхать. В других случаях изменения были максимально мягкими. Башкирская сода сохранила фирменное сочетание цветов. Интересное решение было придумано, наверное, для самого популярного башкирского продукта – меда. Предложенная упаковка почти полностью повторяет туески с медом, представленные на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке в Москве в 1939 году. Их дизайн актуален и сегодня.

- Мы представили башкирские товары с позиции современных законов брендинга, – объясняет автор идеи, руководитель маркетингового агентства BigD Дмитрий Эйгенсон. – Сегодня мы живем в обществе консюмеризма, в потребительском обществе. Можно этому радоваться, можно из-за этого переживать, но не принимать это нельзя. В рыночных отношениях, в маркетинге есть свои правила. Их необходимо выполнять, чтобы продукт был успешным, востребованным, актуальным для потребителя.

- Одно из главных правил современного маркетинга: упаковка определяет успех, - сказал он. - Сегодня рынок не продукта, сегодня рынок упаковки. Речь не просто о физической упаковке (как продукт завернут), а о том, на каком языке он разговаривает с потребителем. Как раз брендинг отвечает на этот вопрос. Поэтому мы предложили башкирским брендам новый визуальный язык. Это прекрасные продукты, качественные, известные во всем мире, но они могут сегодня проиграть битву за покупателя, просто потому что их упаковка недостаточно современна, недостаточно удобна, недостаточна понятна, недостаточно четко отвечает на запрос потребителей.

Напомним, что на протяжении нескольких лет в регионе идет работа по брендингу территорий и узнаваемая продукция из республики является ее важной частью. Вот как комментирует ситуацию начальник аналитического департамента Конгресс-бюро Башкортостана Екатерина Телина:

- Мы хотим, чтобы жители других регионов России, занятые в сфере делового туризма и конгрессной деятельности, видели в нас самобытную, яркую, творческую, современную конгрессную дестинацию, в которой в диалектическом единстве сплетены этнические культурные коды с самым авангардным капиталом новой, так называемой, креативной экономики (экономика услуг, а не сырья) – искусством, дизайном, модой, коммуникацией.

В этом контексте, отвечая на ваш вопрос о том, какие продукты необходимо осовременить, я бы отметила самые обычные, прикладные вещи, используемые человеком каждый день. Например, большим успехом пользовались на международной выставке в Испании придуманные нами чехлы-сумки из войлока с башкирским традиционным орнаментом для планшетов. То есть, если цель – создание ассоциации между Башкортостаном и его продуктами, необходим единый смысловой и визуальный паттерн на изделиях ежедневного пользования, которые перед глазами: аксессуаров, одежды, «примочек» к гаджетам и так далее. Здесь важен баланс художественного и прикладного: с одной стороны, нельзя скатываться в лубок, с другой важно сохранить культурные маркеры территории.

По мнению Екатерины Телиной, на сегодняшний день говорить об узнаваемых маркерах, что данная вещь именно из Башкирии, не приходится. Равно как и не существует пока во внешнем мире единого мнения, единого образа о том, что же такое наша республика. Процесс формирования региональной идентичности для Башкирии еще далеко не завершен, что отражается и в айдентике производимых в регионе продуктов. Впрочем, эта проблема актуальна не только для нашей республики.

- В последние годы я много езжу по регионам, – рассказал руководитель центра развития социальных сетей «Альфа-банка» Валентин Васин (г. Москва). – Всегда пробую местную кухню, везу что-то в подарок. Глядя на то, что сделали ребята из команды BigD, понимаю, как много интересного проходит мимо глаз туристов. И вся проблема в старомодных упаковках. Есть с чем работать. Если бы таким ребятам удалось поработать с местными брендами в регионах, думаю, это бы сильно сказалось на прибыли компаний. Да и приезжие бы обращали внимание на сувенирную продукцию не в аэропортах перед вылетом, а гораздо раньше.