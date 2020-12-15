Вадут Исхаков возглавил Союз журналистов в Башкирии

95% голосующих выбрали его на должность руководителя, 5% воздержались. Вадут Исхаков пришёл на смену Артуру Давлетбакову, который возглавлял Союз журналистов 10 лет. За многолетнюю работу ему выразили благодарность, а также наградили российским почётным знаком «За заслуги».