Вадут Исхаков возглавил Союз журналистов в Башкирии

Вадут Исхаков возглавил Союз журналистов в Башкирии

Вчера, 15:39ОбществоАнна КононоваPhoto: Вконтакте/Вадут Исхаков
Сегодня, 15 декабря, в онлайн-формате прошёл XXII съезд Союза журналистов Башкирии, в ходе которого был назначен новый председатель союза. Им стал главный редактор газеты «Башкортостан» Вадут Исхаков, передаёт ИА «Башинформ».

95% голосующих выбрали его на должность руководителя, 5% воздержались. Вадут Исхаков пришёл на смену Артуру Давлетбакову, который возглавлял Союз журналистов 10 лет. За многолетнюю работу ему выразили благодарность, а также наградили российским почётным знаком «За заслуги».

На съезде также почтили память погибших в этому году журналистов.

Напомним, Союз журналистов Башкирии является одним из крупнейших региональных отделений России. Он объединяет более 1,6 тысячи журналистов. Недавно Союз журналистов встал на сторону башкирского издания UfaTime, которое оштрафовали на 460 тысяч рублей за публикацию с избиением ребёнка.

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