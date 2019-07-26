В Уфе открылся Инфорум Союза журналистов России

Владимир Соловьев рассказал о деятельности Союза журналистов России. Серия обучающих семинаров «Инфорум» проводится с позапрошлого года, в прошлом году провели 25 таких форумов, в этом — уже около десяти.

— Мы начали с Благовещенска, — рассказал Владимир Соловьев. — Когда я летел в самолете, прочитал в газете «АиФ» статью про предпочтения молодых людей в будущей жизни. Два города совпали: Москва и Уфа. Там молодые люди хотят быть экспертами. Я надеюсь, сегодняшний Инфорум пройдет на высоком экспертном уровне. По словам Соловьева, в конце августа Союз журналистов запустит бесплатные курсы для журналистов, работающих в экстремальных ситуациях, на войне или в условиях ЧС.